Дворы без машин: в Москве назревает новый «парковочный бунт»

Портал «АвтоВзгляд» продолжает отслеживать тревожную ситуацию, сложившуюся в столице с доступными для рядовых горожан парковками. С каждым днем их все меньше, а платное парковочное пространство за немалые деньги продолжает наступать. Оно давно уже вышло за пределы Бульварного кольца и даже перешагнуло через МКАД. Расширение платных зон по характеру и темпам все больше напоминает раковую опухоль: знаки «Работает эвакуатор» и «Платная парковка» могут скоро стать нормой для районов позднесоветской застройки, где они просто «поглотят» сотни мест для стоянки. В качестве площадки для репетиции этого сценария столичные власти выбрали Ново-Переделкино.

В марте прошлого года портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, как жители выстроенного в далеких 1980-х на окраине Москвы района Ново-Переделкино (Западный административный округ) едва не оказались невольными участниками пилотной программы «Мой комфортный двор» в рамках концепции «двор без машин», подразумевающей кардинальное сокращение бесплатного парковочного пространства. Лишить мест для стоянки автомобилей сотни семей, проживающих в шести домах (№№ 10, 10 к. 1, 12, 12 к. 1, 14 и 14 к. 1 по ул. Новопеределкинской), пытались под предлогом создания более удобных условий городской жизни.

Подавляющее большинство небезразличных людей, которых призваны были осчастливить эти благие намерения, не оценили такой заботы. Удивлял сам факт попытки реализовать подобную программу посреди жилых кварталов, выстроенных много лет назад без парковочной инфраструктуры, отвечающей сегодняшним реалиям. Тогда, прошлой весной, в районную управу посыпались в массовом порядке обращения недовольных затеей граждан (сам глава ведомства Николай Булыгин, кстати, в ходе открытого общения с жителями района 22 марта 2025 года призвал несогласных действовать именно так, пообещав, что их мнение будет принято во внимание).

А инициативная группа, взявшаяся отстаивать интересы автовладельцев, побывала на приеме в Мосгордуме, где, как в дальнейшем утверждали активисты, им было озвучено, что, по действующим нормативам, попавшим под пилотную программу шести домам на ул. Новопеределкинской положено 1,5 машиноместа в пересчете на одну квартиру. Если умножить этот коэффициент на общее число квартир (ровно 1728), получится конкретное число — 2592, а не абстрактная цифра «не менее 479», которая, по версии управы, характеризовала актуальное количество машиномест на внутридворовой территории по состоянию на март 2025 года.

avtovzglyad.ru

Абсурдность происходившего стала настолько очевидной, что в стороне не осталось федеральное телевещание. В апреле прошлого года вышел посвященный этой ситуации сюжет на канале «Россия 1», в ходе которого уже журналист ВГТРК озвучил, что официальная оценка парковочного пространства вокруг «избранных» многоэтажек — 470 позиций. Корреспондент при этом убедился на месте, что в реальности жителям шести домов требуется в разы больше, и пространства для стоянки уже не хватает.

Дополнительное сокращение до 380 мест (тоже официально заявленная цель) плюс полный запрет парковаться там, где такая возможность сегодня есть, больно ударят по удобствам граждан. Поставил авто — жди эвакуатор. Не хочешь временно лишиться машины и платить штраф — приобретай персональное парковочное машиноместо в одном из соседних микрорайонов (к слову, актуальные цены на индивидуально закрепленную стоянку в этой округе начинаются с 1 млн рублей).

В итоге год назад усилиями самих жителей и подключившихся СМИ предотвратить печальное для автовладельцев района развитие событий (хотя их действия в документах управы даже заслужили характеристику «бунта») удалось. Окончательная победа? Как бы не так. Буквально на днях, 21 мая 2026-го, состоялась новая встреча работников управы с обитателями все тех же шести домов по Новопеределкинской улице. Смысл — попытаться во что бы то ни стало добыть их собственное желание(!) принять участие в программе «Мой комфортный двор», нацеленной на «повышение комфорта жителей и ликвидацию хаотичной парковки во дворах».

В ходе общения с видными представителями местной власти десяткам встревоженных людей снова рассказали про намерение осчастливить их. Причем «всех жителей, а не только автовладельцев» (на каком основании возникла идея отделить одних от других, а главное — как именно реализовать такую сепарацию, чиновники не уточнили).

А именно — сократить количество парковочных мест вокруг шести многоэтажек до уже обозначенных ранее 380 единиц. Ведь основные задачи замечательной программы — «обеспечить комфортные безопасные прогулки жителей во дворах, свободный проезд для экстренных служб... и, конечно, снизить количество ДТП».

Фото avtovzglyad.ru

«Какие конкретные мероприятия предусмотрены? Установка знаков „Остановка запрещена“, „Стоянка запрещена“, „Работает эвакуатор“. Мнение жителей, конечно, важно, и оно обязательно будет учтено... По количеству машиномест, уважаемые граждане, есть проект организации дорожного движения, который разработан проектным бюро... Обсудим все моменты, чтобы у всех было понимание... Какой вопрос? Статистика аварийности в ваших дворах? Ну, речь про среднюю аварийность по Москве... (Громкий возглас присутствующих, смешки, улюлюканье)».

Формальным итогом этой встречи, призванной во что бы то ни стало «объехать» препятствие в виде упрямых жителей на пути к «светлому будущему», которое в умах местных чиновников олицетворяют платные парковки и эвакуаторы, стала раздача специальных бланков для голосования «за» или «против» кардинального сокращения количества машиномест. Именно по итогам этого голосования, которые в районной управе намерены подвести к 30 мая, будет решаться судьба реального комфорта жителей ул. Новопеределкинской (д. 10, 10 к. 1, 12, 12 к. 1, 14 и 14 к. 1).

Впрочем, сомнительно, что сейчас решается вопрос исключительно их интересов. Лично мэр Москвы Сергей Собянин обозначил пресловутую программу «Мой комфортный двор» как масштабный проект, нацеленный именно против «хаотичной парковки во дворах» — т.е. везде, где столичные власти проигнорировали реальные масштабы потребности в машиноместах. Значит, шесть отдельно взятых многоэтажек — это только начало.

Портал «АвтоВзгляд» будет держать своих читателей в курсе развития событий, которые касаются судьбы парковочного пространства в разных районах Москвы, включая Ново-Переделкино.