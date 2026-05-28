Легковушка протаранила на высокой скорости велоколонну, пострадали 6 детей

В Казахстане организованная тренировка детской группы велосипедистов на дороге общего пользования обернулась ЧП с пострадавшими. Ехать строем по мосту через Иртыш оказалось смертельно рискованной затеей.

Об инциденте, который случился утром 27 мая, рассказала пресс-служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области. Водитель Toyota Avensis двигался по мосту через реку Иртыш в Усть-Каменогорске. При перестроении мужчина не убедился в безопасности маневра и на полной скорости въехал в колонну велосипедистов. За медицинской помощью пришлось обратиться шестерым несовершеннолетним спортсменам.

Данные о состоянии подростков и характере полученных травм уточняются. По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка. Процессуальное решение будет вынесено после выяснения всех обстоятельств случившегося.

Когда тренировочный маршрут юных сайклистов пролегает через оживленную магистраль без сопровождения инспекторами дорожно-патрульной службы, беда становится лишь вопросом времени — и тогда чужая невнимательность за рулем превращается в коллективный сход с дистанции.