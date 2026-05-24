Школьника на велосипеде сбили на «зебре» в Солнечном

Несовершеннолетний велосипедист госпитализирован после ДТП в поселке Солнечный
В посёлке Солнечный в смертельное ДТП попал 13-летний велосипедист. У дома №1А по улице 1-я Боровая 35-летняя женщина на кроссовере «Чанган UNI-S» не пропустила подростка на нерегулируемом пешеходе. Школьник пересекал дорогу на велосипеде, не спешившись.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате столкновения школьник получил травмы, квалифицированные медиками как тяжелые, и был экстренно госпитализирован. На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи, которые организовали госпитализацию пострадавшего. В настоящее время врачи оказывают ребенку всю необходимую медицинскую помощь, его состояние остается стабильно тяжелым.

Особое внимание в ходе проверки привлекла личность водителя. Выяснилось, что 35-летняя женщина за первые пять месяцев 2026 года уже пять раз привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Этот факт говорит о систематическом игнорировании ПДД со стороны водителя и будет учитываться при вынесении процессуального решения по факту данного ДТП.

По факту аварии полиция Курортного района проводит доследственную проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

