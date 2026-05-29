Таксист подрезал автобус в Красноярске, 9 человек пострадали при ударе о столб

Утренний рейс маршрута №60 закончился ударом об опору освещения. Один невнимательный маневр — и салон с пассажирами превратился в зону ЧП. Виновник ехал домой после ночной смены.

ДТП случилось утром 29 мая. 26-летний таксист возвращался домой после работы и решил перестроиться, не глянув в зеркала. Легковушка выскочила на выделенную полосу прямо перед общественным транспортом. 39-летний шофер попытался уйти от столкновения, однако удар оказался неизбежным — многотонную машину с пассажирами в салоне отбросило на опору электроосвещения. Первую информацию о восьми пострадавших вскоре скорректировала прокуратура Красноярского края — количество выросло до девяти.

Кондуктор, находившаяся внутри в момент аварии, рассказала, что иномарка «прыгнула резко». Сама она и водитель чувствуют себя нормально. Проверка на алкоголь показала: оба мужчины были трезвыми.

В медицинские учреждения доставили пассажиров и обоих шоферов. По данным краевого Минздрава, одну из пострадавших уже отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Остальные остаются под наблюдением врачей.

Следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ работали на месте происшествия. Прокуратура региона инициировала проверку соблюдения требований безопасности движения и правил пассажирских перевозок. Окончательные выводы о причинах случившегося сделают после завершения всех разбирательств.