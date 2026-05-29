Известный мотогонщик разбился на трассе, где до него погибли 270 человек

Дебютант Tourist Trophy проходил квалификацию

Британский мотогонщик Дэниел Ингэм стал очередным спортсменом, чья жизнь оборвалась на той дороге. Спортсмен знал коварный маршрут, но даже бывалых пилотов не щадит этот легендарный трек со 120-летней историей на острове Мэн.

Татьяна Бибикова

Как сообщает таблоид «The Independent», трагедия произошла 27 мая во время вечерней квалификационной сессии. 29-летний британец потерял контроль над мотоциклом на одном из скоростных участков. Медики прибыли мгновенно, однако шансов выжить у гонщика не было. Организаторы официально подтвердили гибель и выразили соболезнования родным, а также команде спортсмена.

Вопреки статусу дебютанта Tourist Trophy 2026 года, покойный отнюдь не был новичком на острове. Его опыт выступлений на опасном треке превышал десять лет — с 2016-го он соревновался на Гран-при острова Мэн. За всю историю состязаний, ведущих отсчет с 1907 года, Ингэм стал 271-й жертвой. Почти сорок километров полотна, свыше двухсот поворотов, слепые зоны и резкие перепады высот делают эту гонку одной из самых смертоносных на планете.

Каждый год на старт выходят и ветераны, и новички — уникальный формат привлекает участников со всего мира. Риск здесь возведен в абсолют, именно он и манит тех, кто готов поменять безопасность на адреналин.

