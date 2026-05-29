Дети на питбайках устроили лобовое столкновение посреди поля ночью

Проселочная дорога превратилась в арену мотогонок. Два юных наездника питбайков устроили «турнир» и, возможно, намерено сошлись в лобовом ударе. Младшему «рыцарю полевых дорог» всего 9 лет.

Инцидент случился в селе Камышино Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. 14-летний подросток с другом-пассажиром и девятилетний ребенок выехали на питбайках на грунтовку и встретились лоб в лоб. Младший из «гонщиков» пострадал серьезно: у школьника черепно-мозговая травма, переломы ног и множественные ушибы. Пострадавшего экстренно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. На месте аварии работали следователи местного отдела полиции.

Проверка показала: оба транспортных средства принадлежат отцам несовершеннолетних. Мужчины знали об опасных развлечениях сыновей и не препятствовали им. Итого на каждого составили административные протоколы за передачу руля лицу без «прав», а также за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Обоим грозит штраф свыше 30 тысяч рублей.

Третьим фигурантом разбирательства стал 15-летний пассажир без мотошлема, сидевший за спиной старшего питбайкера. Траспортные средства полиция изъяла и отправила на специализированную стоянку.

Родительское «да пусть катается» порой оборачивается реанимационной палатой и финансовыми санкциями. Но вот почему сельская грунтовка стала для детей трассой, да еще и с финишным столкновением — в этом предстоит разобраться родителям и инспекторам ГАИ.