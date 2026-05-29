Малолетний хулиган ударил самокатом по голове 90-летнюю старушку

Никто теперь не знает, как переживет последствия нападения пенсионерка. Дожить до столь преклонных лет, чтобы однажды на скамейке у подъезда, куда она уже едва спускается из квартиры посмотреть на окружающих, получить удар по голове от ребенка — с такой душевной раной справиться порой труднее, чем с физической.

Деталями резонансного ЧП поделились подписчики канала «Shot». Нападение случилось днем 28 мая в Академгородке. Мальчик ударил 90-летнюю женщину самокатом, от чего бабушка упала с обильным кровотечением, а юный агрессор сразу бросился прочь. Прохожие не остались равнодушными: пока одни вызывали скорую и полицейских, другие организовали преследование и сумели задержать беглеца.

Медики предварительно диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга. Правоохранители начали проверку. Соседи тем временем рассказали, что этот ребенок давно держит округу в страхе — портит припаркованные автомобили, ломает чужие игрушки и систематически нападает на людей.

В комментариях подписчики не просто возмущены распущенностью и вседозволенностью современных детишек — люди откровенно опасаются, что хорошего человека из этого мальчишки уже не вырастет. И судя по его «послужному списку», поводов для оптимизма действительно немного.