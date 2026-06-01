Трое неизвестных силой запихнули мужчину в машину и увезли

Лихие 90-е, казалось бы, канули в Лету вместе с бандитскими разборками и захватами заложников на улицах. Но в столице Приморья словно включили машину времени. Жертва отчаянно кричал, а свидетели лишь в ужасе смотрели на происходящее.

Как сообщает сетевое издание «Дальневосточные ведомости», инцидент произошел на Шилкинской улице неподалеку от ТЦ «Славянский». Двое парней подбежали к пешеходу, переходившему дорогу, скрутили его и силой засунули в минивэн. Третий сообщник ждал их у транспортного средства. Очевидцы рассказали, что человек отчаянно пытался вырваться и громко звал на помощь, однако прохожие не вмешались.

Видео с места событий быстро разлетелось по соцсетям. Полиция Владивостока официально подтвердила начало проверки. Правоохранители устанавливают личности участников похищения, разыскивают автомобиль и выясняют все обстоятельства. Это уже не первый подобный случай в регионе за последнее время.

Похищение человека средь бела дня на оживленной улице — вызов не только полицейским, но и всему обществу. Равнодушие граждан, не пожелавших вмешаться, лишь подогревает уверенность преступников в собственной безнаказанности. Остается надеяться, что властям удастся быстро найти злоумышленников и установить местонахождение похищенного. Но главный вопрос: почему улицы российских городов снова стали напоминать декорации к боевику? И когда мы уже перестанем малодушно отводить глаза в сторону, видя чужую беду?