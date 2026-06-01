Пьяный водитель на Hyundai разнес двор и едва не задавил детей

Пасмурный день в обычном дворе многоэтажной застройки: ребятня играет, катается на самокатах и велосипедах. Рядом припаркованные машины жильцов мирно ожидают хозяев. Внезапно в тишину врывается рев мотора. Hyundai на полном ходу влетает в эту городскую пастораль. Еще секунда — и трагедии было бы не миновать.

Как сообщает telegram-канал «BAZA», инцидент произошел в городе Аша Челябинской области. 45-летний водитель на иномарке, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением.

Влетев во двор жилого дома, он снес крыльцо, повредил несколько припаркованных автомобилей. Дети, которые в тот момент играли на площадке, успели разбежаться в разные стороны, побросав свои игрушки. К счастью, никто из несовершеннолетних не пострадал.

Прибывшие сотрудники ДПС задержали лихача. Ему грозит до 15 суток административного ареста и лишение водительских прав.

Пьяная езда — это не только риск для собственной жизни, но и реальная угроза для окружающих. В данном случае двор превратился в гоночную трассу, а дети едва не стали жертвами. Хорошо, что малыши оказались проворными. Но «повезти» может не каждому.