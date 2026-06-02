Боец без правил разнес топором камеры и машину

Иногда подготовка к бою заходит слишком далеко. Особенно если вместо ринга — двор жилого дома, а вместо соперника — камеры видеонаблюдения и чужие автомобили. Организатор подпольных схваток после бурных выходных дал мастер-класс по «топорингу».

Как выяснил канал «SHOT», 31-летний президент Федерации панкратиона Кировской области и организатор нелегальных боев, после «тяжелой рабочей недели» отдыхал с друзьями. Выпив, он почувствовал неодолимую тягу к спаррингу. Поскольку ринга рядом не оказалось, мужчина вооружился топором с гравировкой бойцовского клуба и отправился во двор. Его «соперниками» стали камеры видеонаблюдения, припаркованная легковушка, а также случайные прохожие, в том числе девушки, с ужасом разбежавшиеся в стороны.

Самое интересное началось с прибытием полиции. Вместо того чтобы сдаться, дебошир продолжил буянить: в сторону стражей порядка полетели бутылка и нож. К счастью, никто не пострадал.

Роберт, судя по всему, чувствует себя уверенно: в беседе с журналистами он заявил, что «уже все порешал». Теперь ему грозит административная ответственность. Но с учетом его регалий и связей, возможно, дело и не откроют. Однако видеозаписи и показания свидетелей остались. И топор с символикой клуба — тоже.