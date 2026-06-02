Сотрудник автосервиса перепутал педали и превратил иномарку клиента в автохлам

Снял с подъемника, сел за руль... и началась чертовщина. Вместо того чтобы просто выехать из цеха, сотрудник мастерской каким-то мистическим образом умудрился устроить аварию: сначала разбил зад автомобиля, а затем — перед.

Как сообщает сетевой ресурс «E1», многодетная жительница уральской столицы отдала свою Honda в знакомый автосервис в Арамиле, чтобы устранить «бряканье» в подвеске. Вместо этого работники предприятия устроили ДТП прямо в цеху. По словам хозяйки, специалист, севший в машину, сначала ударил ее задней частью, затем разбил передок. Пострадали бамперы, капот, крылья. Иномарка буквально превратилась в груду металлолома.

В сервисе признали вину своего сотрудника, но заявили о неисправных тормозах. Однако женщина уверена, что тормоза были исправны, а механик просто перепутал педали. Она написала претензию и обратилась в полицию. Потеря транспортного средства выбила ее из колеи: работа психологом в Арамиле, трое детей, поездки на тренировки. К счастью, руководство мастерской пошло навстречу и добровольно согласилось восстановить Honda, а на время ремонта предоставило женщине другой автомобиль.

Ситуация, которая могла закончиться большими проблемами для автосервиса, завершилась полюбовно. Хорошо, когда бизнесмены отвечают за свои косяки.