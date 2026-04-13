Автомеханик угнал иномарку клиента, но не справился с задним ходом

Молодой липчанин воспользовался беспечностью владельца, который оставил ключи в машине. Сотрудник мастерской взял чужой «Вольво» и практически сразу разбил, даже не выезжая за пределы парковки. «Тест-драйв» закончился наездом на препятствие и уголовным делом.

В Липецке 23-летний парень решил, что раз машина стоит в мастерской с ключами в замке зажигания, то она в его распоряжении. Он не удержался и угнал «Вольво», оставленный 30-летним владельцем для ремонта. Правда, покататься толком не получилось: при движении задним ходом горе-угонщик тут же наехал на препятствие. Автомобиль заглох, а парень, недолго думая, бросил его на месте аварии и скрылся. Позже разбитую иномарку обнаружили автоинспекторы.

Как сообщило сетевое издание «Город 48» со ссылкой на источник в областном управлении МВД, подозреваемый — уроженец Лев-Толстовского района, живущий в Липецке. Владелец «Вольво», видимо, доверял сотрудникам сервиса и оставил ключи прямо в замке. Но доверие не оправдалось: в коллективе нашёлся любитель чужих машин. Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Ирония в том, что он даже не успел выехать со стоянки, как уже врезался. Зато теперь у него будет время подумать о своих «гонках» в местах не столь отдалённых.

Впрочем, не так уж и редко автосервисы становятся место преступления. Так «АвтоВзгляд» рассказывал историю, как механик одной из мастерских Сочи продал «Мерседес» клиента, чтобы оплатить операцию дедушке, и теперь «заботливому» внуку самому нужна помощь — правда, не врача, а адвоката.