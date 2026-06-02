Вандал разгромил десятки премиальных автомобилей в Кургане

Он шел по дворам и бил ногами зеркала. Но выбирал не абы какие машины, а только самые дорогие: BMW, Range Rover, других премиалов. Ущерб только в одном дворе составил 4,5 млн рублей.

Как сообщил сетевому изданию «URA.RU» местный житель, инцидент произошел в центре Кургана. По его словам, неизвестный мужчина в разных дворах намеренно разбивал ногами боковые зеркала припаркованного транспорта. Вандал целенаправленно выбирал дорогие иномарки. «У них только одно зеркало стоит по 100-400 тысяч рублей», — пояснил горожанин.

Пострадавшие уже написали десятки заявлений в полицию. В УМВД региона подтвердили, что факт зарегистрирован в отделе полиции №3 Кургана. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Один ночной погром обернулся убытками для десятков автовладельцев. Пока полиция ищет человека со странной мотивацией, владельцы дорогих иномарок подсчитывают ущерб. Хорошо, что никто не пострадал. Но вопрос остается открытым: что движет человеком, методично крушащим чужое имущество? Ответ, возможно, даст следствие. А пока владельцам остается лишь надеяться, что их машины не попадутся под горячую руку очередного «борца с роскошью».