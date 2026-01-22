660

Пьяный вандал «научил» водителя правильно парковаться, разбив его автомобиль

«Учителю» грозит до пяти лет лишения свободы

21-летний местный житель, прогуливаясь по Бековскому району областной столицы в состоянии сильного алкогольного опьянения, заметил неправильно припаркованную машину своей 35-летней соседки. Стоянка с нарушениями вызвала у него приступ гнева, который он решил выместить на транспортном средстве.

Автор
Александр Проневский

Как сообщает портал PenzaNews, вандал подобрал лежавшую на улице метлу и начал наносить ей многочисленные удары по кузову автомобиля, а после этого разбил окно на веранде дома потерпевшей.

Хозяйка ТС и недвижимости обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Сам молодой человек на допросе признал свою вину, а следователи возбудили против него уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкции по ней предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

