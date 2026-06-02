Lamborghini Urus за 270 тысяч фунтов петлял по шоссе, пугая водителей. Очевидцы сигналили, но человек за рулем не реагировал. Через несколько минут автомобиль врезался в отбойник, подпрыгнул на полтора метра и развернулся на 180 градусов. В машине обнаружили известного футболиста.

Как сообщает британский таблоид «The Sun», 31-летний экс-игрок сборной Англии Рахим Стерлинг попал в аварию 30 мая на трассе М3 близ развязки Минли. Его Lamborghini на большой скорости вылетел на встречную полосу, затем врезался в барьер. Свидетели рассказали: спортсмен вилял по трем полосам, едва не задел несколько машин. Водитель фургона подавал ему сигналы, но Стерлинг даже не посмотрел в ту сторону. Другой очевидец сообщил, что машина после удара подпрыгнула на полтора метра и развернулась поперек дороги.

Полиция Хэмпшира арестовала спортсмена по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, опасном вождении, хранении запрещённых веществ класса C и отказе от прохождения освидетельствования. Позже его отпустили под залог. Расследование продолжается.

Инсайдер, близкий к Стерлингу, заявил, что в последние годы он находится под сильнейшим психологическим давлением, которое сопровождалось насмешками и травлей. В сезоне-2025/26 футболист выступал за нидерландский «Фейеноорд», провел 8 матчей, не забив ни одного гола.

Когда-то он покорял стадионы и входил в сборную Англии. Теперь его имя фигурирует в полицейских сводках. Стерлингу повезло, что он никого не сбил и сам не пострадал. Но карьере его вряд ли что-то поможет. Ни адвокаты, ни бывшие заслуги. Разве что хороший нарколог и психотерапевт. Но это уже совсем другая история.