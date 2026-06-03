Трое подростков на одном электросамокате попали под машину

Один электросамокат. Трое малолетних пассажиров. Такая «коллективная» поездка едва не стоила тинейджерам здоровья. Пока неизвестно, кто именно управлял СИМ, но факт остается фактом: все трое госпитализированы.

Как сообщает telegram-канал «112», инцидент произошел в городском округе Щёлково. Автомобиль сбил 13-летних школьников, которые катались на электросамокате. В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы. У мальчика медики диагностировали закрытый перелом левой лодыжки. Одна из девочек сломала копчик, у другой — ушиб крестца и сотрясение мозга. Обстоятельства происшествия выясняются.

Поездка на троих оказалась не веселым приключением, а грубым нарушением правил безопасности. СИМ не рассчитан на троих. К счастью, обошлось без жертв. Но родителям стоит задуматься: не пора ли напомнить своим чадам, что дорога — не место для экспериментов? Иначе следующий такой «трип» может закончиться в реанимации, а то и в морге. Берегите детей и не покупайте им самокаты, если не научили правилам. А если научили, то почему они катаются по трое на одном? Вопрос риторический.