Разговоры о важном: поможет ли изучение ПДД в школах снизить смертность на дорогах

Статистика аварийности и смертности на российских дорогах недавно отметила поворотный, если не сказать — краеугольный момент: в гибели и травмах на проезжей части виноват, как оказалось, не только водитель. С каждым годом растет число ДТП, где крайним признается пешеход. Но как заставить последних столь же тщательно соблюдать ПДД, как это делают «обложенные» камерами и штрафами водители? Видимо, начинать стоит с «молодых ногтей». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

За последнее десятилетие дорога стала быстрее, динамичнее и потому опаснее: внимательно следить за происходящим, спасибо в том числе и разнообразным СИМ, нужно и на тротуаре, не говоря уж про проезжую часть. Водители, кстати, стали нарушать меньше — камеры на каждом столбе свой накопительный эффект уже выдали.

А вот пешеходы — нет: ежедневно и повсеместно можно наблюдать старушку, что, крестясь и хромая, твердо пересекает проезжую часть на «красный», или уверенный переход вне «зебры» юного и занятого прослушиванием музыки в наушниках пешехода. Впрочем, это не самое страшное: чудовищней зрелища, когда пожилая леди тащит упирающегося школьника на запрещающий сигнал светофора, придумать сложно. Они — выше ПДД, это не для них.

Увы, машина не целует, а давит: какова вероятность, что юноша или девушка, ежедневно переводимая такой мамой или бабушкой через дорогу, однажды шагнет под колеса в полной уверенности в своей правоте? Высока вероятность, как пишут в отчетах. И если старшее поколение пойдет по правилам только в тот момент, когда камера увидит пешехода, первые всполохи чего мы все недавно зафиксировали, то с юной аудиторией можно и нужно разговаривать. Правда, уж простите за тавтологию, разговаривать с оговоркой: на одном с ними языке. Никакой казенщины тут даже допускать нельзя.

Введение в школьную программу нового предмета — «Разговоров о важном» — вызвало самую разную реакцию. Что, кстати, нормально, поскольку предложенные для «разговора» темы — зачастую весьма спорные, а иногда и вовсе не актуальные для юного слушателя: не поймет, не услышит, не примет.

Однако есть среди буйного списка предложений и достаточно нужные, и даже актуальные для школьников аспекты «важного»: например, Правила дорожного движения. Ведь участником дорожного движения мы становимся не когда получаем водительское удостоверение, а когда выходим из подъезда на улицу. Даже будучи в детской коляске или на руках у мамы с папой.

Один вопрос: услышит ли школьник этот «разговор»? Если соблюсти условия, подобрать не только нужные слова, но и актуальные для современника методы подачи — услышит. И, вы не поверите, чудо — без всякого сарказма, кстати — произошло в Московской области: в Химках ученикам школы «Лидер» презентовали первый в России VR-тренажер по безопасности дорожного движения «Мир безопасных дорог», разработанный ГК «Урбантех», оператором системы фото- видеофиксации в регионе, совместно с Минтрансом Подмосковья.

В состав обучающего комплекса входят программное обеспечение, комплекты VR-очков и контроллеров, сервер для сбора статистики действий школьников. Всего разработано три сценария, основанных на типовых маршрутах ребенка: от дома до школы, от школы до парка и обратно домой.

А помогает пройти маршруты робот-наставник Сёмафор (Сема) — символ безопасных дорог Подмосковья. Сема эмоционально реагирует на действия ребенка, показывая одобрение, испуг или грусть, а также объясняет правила и подсказывает, как действовать безопасно.

— Наша компания — многолетний партнер Московской области в сфере безопасности дорожного движения. Мы работаем с дорожной инфраструктурой и данными каждый день, видим статистику, в том числе ту, которую хотелось бы не видеть. И в какой-то момент решили: нашу экспертизу можно и нужно направить не только на контроль, но и на профилактику, причём начиная с самых юных участников движения.

Настоящая безопасность начинается с привычек, а привычки нужно формировать с детства. Именно поэтому мы создали инструмент, который говорит с детьми на их языке — не заставляет учить правила, а помогает их прожить в безопасной, пусть и виртуальной среде. Московская область стала первым регионом в России, который пошёл по этому пути, и для нас это не просто проект — это ответственность, — отметил заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

Иными словами, с «пионерами» заговорили на их языке — преподнесли сложнейший и жизненно важный урок в формате игры, тем самым сделав посыл — усвояемым. Говорю же, чудо! И хочется верить, что однажды опыт Подмосковья будет передан и другим регионам, где на дорогах тоже регулярно страдают дети. И хочется, чтобы произошло это в максимально сжатые сроки: каждый день проволочки, бюрократических процедур и предварительных согласований — это жизни, которые можно было сберечь.

«Кейс», как говорится, уже есть — дальше в дело включается бюджет, который на столь острый вопрос найтись должен. Надеемся, что однажды на бескрайней нашей дороге, в городке или в поселке, в столице или глубинке найдется тот самый первый школьник, который откажется переходить на красный и потребует дождаться появления зеленой лампочки у «Семы». Этот крошечный сюжет подтвердит, что ситуация на дорогах поменялась. И поменялась — в лучшую сторону.