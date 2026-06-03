Вице-губернатор Саратовской области вышел из бани и устроил ДТП

Все тайное становится явным. Ночь, проведенная вице-губернатором одного из российских регионов в банном комплексе, где, по легенде, проходило совещание с главами районов, может серьезно «подмочить» репутацию высокопоставленного лица.

Как сообщает канал «Mash», ДТП случилось в Саратове. 52-летний Михаил Исаев на автомобиле Chery с номерами, которые не были за ним закреплены, врезался в припаркованный Ford. Очевидцы рассказали, что чиновник находился в неадекватном состоянии, пытался закрыться в машине, потом его извлекли из салона и увезли на скорой с травмами.

По данным канала, на встрече в банном комплексе «Филин» Исаев обсуждал важные вопросы с главами муниципальных районов. После этого он сел за руль. Разбитый «китаец» сейчас стоит во дворе дома водителя господина Исаева.

Пресс-секретарь и сам вице-губернатор заявляли, что он прошёл медосвидетельствование и был трезв, но официальный отказ от процедуры зафиксирован. Назначенцу высшего эшелона грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на 1,5-2 года. Суд назначен на 10 июня.