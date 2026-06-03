Удирающий от ДПС мотоциклист снес женщину, у которой от удара слетели туфли

Гонка с полицией, адреналин, визг шин и «улюлюканье» случайных очевидцев, снимавших видео. Внезапно на пути мотоцикла оказывается женщина. Удар такой силы, что ее проворачивает в воздухе, с ног слетают туфли.

Как сообщает канал «Mash», инцидент произошел 2 июня. Мотоциклист с пассажиром пытался уйти от преследования экипажа ДПС. На огромной скорости он сбил женщину, переходившую дорогу. От удара пострадавшую буквально подбросило в воздух, с нее слетела обувь. Сами гонщики тоже упали, но на адреналине быстро поднялись и попытались убежать. Однако далеко уйти не смогли: их задержали и доставили в отдел полиции. Женщину с травмами госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются.

Пытаясь скрыться от полиции, лихачи едва не убили случайную прохожую. Хорошо, что она осталась жива. А «гонщикам» теперь придется отвечать не только за погоню, но и за наезд на пешехода. Скорость и иллюзия безнаказанности — плохие советчики. Особенно когда на пути оказываются ни в чем не повинные люди.