Троих маленьких детей заперли в машине, соседям пришлось вскрывать авто

Грязные, голодные, перепуганные малыши в запертой машине. Без воды, без свежего воздуха, без присмотра. Двоим из них всего по полгода, старшему около двух лет. Мимо проходили люди. И к счастью, не все прошли мимо.

Как передает сетевое издание «Общественная служба новостей» со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел 2 июня во дворе дома №150 по улице Щербакова в Екатеринбурге. Жители Красноармейского района заметили троих маленьких детей, запертых в автомобиле. Информация мгновенно разлетелась в домовом чате. Люди не стали дожидаться полиции и спасателей: они самостоятельно вскрыли транспортное средство.

Первой на месте оказалась местная жительница. В салоне, как информирует ресурс, царил хаос: ребятишки были грязными, а руки старшего оказались чем-то связаны. Открыв дверь, женщина взяла на руки одного из плачущих младенцев и отнесла его в ближайшую аптеку. Там ребенка привели в порядок — он был в опрелостях и сильно хотел есть. Другая соседка купила детскую смесь и бутылочку, чтобы накормить всех троих.

Лишь спустя два с половиной часа появился отец. Мужчина признал, что оставил детей одних в закрытой машине. Жители многоэтажки немедленно обратились в полицию с заявлением на родителей. Проводится проверка обстоятельств случившегося.