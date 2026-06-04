Футболист Артем Дзюба собрал более 260 штрафов ГИБДД на своих «Мерседесах»

Лучший бомбардир в истории российского футбола, похоже, решил побить еще один рекорд — по количеству неоплаченных квитанций. Форвард «Акрона» систематически нарушает ПДД и не спешит расставаться с деньгами. Теперь он находится в опасной близости от встречи с судебными приставами.

Как выяснил канал «SHOT», у 37-летнего спортсмена накопилось 17 неоплаченных постановлений на общую сумму 14 250 рублей. Из них шесть — с просрочкой. На его «любимце», Mercedes-Benz AMG GLS 63, приобретенном в 2024 году, всего за неполный год набежало 268 нарушений на 291 тысячу рублей. Дзюба регулярно превышает скорость, не пристегивается, игнорирует знаки и даже проезжает на красный.

Второе авто футболиста — Mercedes 2018 года — тоже не отстает: на нем числятся два просроченных штрафа. Оба транспортных средства ездят с одинаковыми номерами 022. Нумерология считает эту комбинацию символом достижения целей и готовности к авантюрам. Видимо, Артем воспринял это как призыв к действию: лихачить на дорогах и игнорировать штрафы. Год назад его уже разыскивали судебные приставы за просрочку одного взыскания. Теперь ситуация повторяется, но в более крупных масштабах.