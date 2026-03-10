Курьер из Нижнего Новгорода лишился автомобиля в Кургане из-за 200 штрафов

Молодой человек из Нижнего Новгорода на протяжении длительного времени систематически нарушал Правила дорожного движения: игнорировал скоростной режим, проезжал на красный свет и пересекал стоп-линии. Таким образом он накопил около 200 неоплаченных штрафов. А общая сумма задолженности вместе с исполнительскими сборами достигла 250 тысяч рублей.

Как сообщает издание «Область 45», злоумышленник решил избежать ответственности, для чего переехал в Курган. Там он устроился работать в службу доставки и приобрел LADA 2024 года выпуска, на которой ездил по городу. И именно это его и выдало: машина регулярно попадала в объективы камер фотовидеофиксации. Сотрудники Госавтоинспекции вскоре идентифицировали хозяина авто и передали информацию о нем судебным приставам.

В итоге должника остановили на одной из улиц Кургана. Транспортное средство юноши арестовали и отправили на спецстоянку. Спустя несколько недель он все же собрал необходимую сумму и полностью погасил долг, после чего смог вернуть свою LADA.

