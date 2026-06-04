Пенсионер перепутал педали и проехал по велосипеду ребёнка, сына спасла мать

Секунда промедления — и все могло закончиться иначе. Но инстинкт оказался быстрее педали газа. Велосипед, к сожалению, пришлось выбросить.

Как сообщает «360.ru», инцидент произошел в Анапе. Женщина с сыном выходила из подъезда, когда пожилой водитель на парковке зацепил стоящую машину. От неожиданности пенсионер перепутал педали газа и тормоза и рванул вперед. Мальчик с велосипедом оказался прямо на пути.

Мать успела оттащить ребенка в последнее мгновение. Автомобиль проехал по двухколесному транспорту и врезался в столб. К счастью, никто не пострадал.

На место вызвали ДПС, но женщина отказалась от уголовного преследования пожилого мужчины, посчитав произошедшее несчастным случаем. Водитель, перепутавший педали, отделался испугом и разбитой машиной. Но это меньшая из потерь. Главное — все живы и здоровы.