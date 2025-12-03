Водитель перепутал педали и врезался в забор школы в Новосибирске

Инцидент случился на улице Титова рядом со школой 215. Водитель допустил ошибку при управлении авто, перепутав педали газа и тормоза, что привело к резкому рывку машины в сторону здания. Транспортное средство врезалось в ограждение.

Как сообщает издание «НГС.НОВОСТИ», на пути оказалась несовершеннолетняя, которая успела в последний момент увернуться от двигавшегося на большой скорости в ее сторону авто, что спасло ей жизнь.

Мать девочки позже поделилась, что ребенок до сих пор не может прийти в себя после пережитого ужаса. Женщина отметила, что видеозапись с места ДТП, которая активно распространялась в местных чатах, позже стала массово исчезать из Сети.

Связаться с виновником инцидента семье не удалось. После консультаций с юристом они приняли решение обратиться с заявлением в Госавтоинспекцию, чтобы правоохранители разобрались в ситуации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Новосибирске пенсионерка перепутала педали и протаранила остановку с людьми.