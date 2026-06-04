Молодая мама высунулась из окна машины и погибла

Желание почувствовать ветер в лицо обернулось гибелью для молодой женщины и пожизненной травмой для ее ребенка, который стал свидетелем этой чудовищной нелепости. Как малышу пережить такое?

Смерть на глазах у сына произошла в Японии

Историей поделилось издание «Mothership». Трагедия случилась 28 мая в поселке Касамацу префектуры Гифу. 21-летняя Кокоро Мацуи находилась на переднем пассажирском сиденье легковушки. В какой-то момент она высунулась из открытого окна. Автомобиль как раз подъезжал к низкому тоннелю под железнодорожными путями.

Конструкция тоннеля оказалась в опасной близости от транспортного средства. Женщина на скорости ударилась головой и верхней частью тела о бетонную стену. За рулем сидел 21-летний знакомый погибшей. Полиция проверяет версию о его нетрезвом состоянии.

В салоне, на заднем сиденье, находился ее маленький сын. Он видел все, что произошло. Пассажирку в критическом состоянии доставили в больницу, но через девять часов врачи констатировали смерть. Ребенок физически не пострадал, но моральная травма останется с ним навсегда.