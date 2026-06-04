Блогерша ради лайков прокатилась, управляя машиной ногами, и получила штраф

Как рассказывает РИА «Новости», 23-летняя пермская блогер опубликовала в соцсетях ролик, который не на шутку встревожил сотрудников Госавтоинспекции. На кадрах видно, как она левой ногой крутит обтянутый белым мехом руль своей Mazda, правая нога при этом находится с другой стороны рулевого колеса. В то же самое время пермячка успевает пользоваться смартфоном.
Личность нарушительницы была быстро установлена. В отношении девушки составили административный протокол. В ведомстве также обратились ко всем любителям острых ощущений: подобные публикации могут побуждать подписчиков к опасным маневрам за рулем.
Следующий подобный «челлендж» может закончиться куда печальнее. Ведь дорога — не арена цирка.