18-летняя лихачка на ВАЗ собрала в ДТП четыре автомобиля

Некоторые считают, что уступить — это проявление слабости. А еще это — нежелание замечать главную дорогу, игнорирование знаков и надежда на русское «авось». Итог такого набора «качеств» — разбитые авто, искореженный металл и человек в больнице.

Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, авария случилась вечером 1 июня на улице Электростальской. 18-летняя водитель, находясь за рулем пятидверного хэтчбека ВАЗ-2114, выехала на перекресток со второстепенной дороги. Она не пропустила автомобиль Toyota, двигавшийся по главной, и врезалась в него. От удара японскую легковушку отбросило на Lexus. Тот, в свою очередь, столкнулся с LADA Granta.

В результате цепной реакции пострадал пассажир той самой иномарки. Мужчина был госпитализирован с травмами. Личности остальных участников и степень тяжести их повреждений не уточняются. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Эффект домино на дороге — это страшно. Особенно когда его запускает самоуверенный водитель, который не может отличить главную дорогу от второстепенной. Хорошо, что в этой массовой аварии никто не погиб. Но вопрос: зачем вообще садиться за руль, если не знаешь правил? Водительское удостоверение — это не просто пластиковая карточка. Это ответственность. За себя. И за тех, кто рядом. К сожалению, 18-летняя автоледи об этом не подумала.