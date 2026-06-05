11-летний школьник убил малыша, неудачно прокатив его на питбайке

Он хотел порадовать соседского ребенка — прокатить с ветерком, показать, как это круто. Вместо улыбки и восторга получился смертельный наезд на турник. Кроха ударился головой и умер на месте. А 11-летний виновник этой жуткой аварии теперь не просто ребенок, а человек, случайно отнявший жизнь. Как ему теперь жить с этим грузом на душе? И кто виноват на самом деле?

Трагедия разыгралась на детской площадке в одной из деревень ближнего Подмосковья. Ученик местной гимназии решил покатать 4-летнего сына соседей на питбайке. Дети катались вместе, но в какой-то момент школьник не справился с управлением и наехал на турник. Малыш, сидевший сзади, получил смертельную травму головы и скончался до приезда врачей.

Соседи характеризуют семью погибшего как «отличную, очень хорошую». Родители работают риелторами, воспитывают еще двух дочерей. Они сейчас в неописуемом горе и готовятся к похоронам. Родителей 11-летнего виновника ожидают судебные тяжбы. По закону, управлять питбайком можно только с 16 лет и при наличии водительского удостоверения. Шестиклассника неоднократно видели за рулем этого транспортного средства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, прокуратура взяла расследование под контроль.

Один необдуманный поступок, секундная потеря контроля — и две семьи раздавлены бедой. 11-летний мальчик хотел как лучше, но получилось страшно и нелепо. Ему, возможно, предстоит ответить по закону, но главное наказание он уже понес: его детство закончилось в тот миг, когда питбайк врезался в турник. Остается лишь гадать, что заставило взрослых допустить детей до опасной техники. Ведь питбайк — не игрушка, а детская площадка — не трек для гонок. И пусть эта история станет горьким уроком для всех, кто еще считает, что ребенку можно доверить то, что может убить.