Пьяный лихач на Mitsubishi влетел в автосервис и перевернулся, разбив три машины

Обычный рабочий день на станции техобслуживания. Вдруг на территорию врывается Mitsubishi Lancer. Тройной удар, переворот на крышу и груда металла. И это всё — на ровном месте.

Как сообщает полиция Кузбасса, ДТП случилось днем 3 июня в Промышленновском округе Кемеровской области. 46-летний водитель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не вписался в поворот. Он проломил ограждение и залетел на территорию сервиса.

На скорости он едва не сбил механиков, которые ремонтировали машины. Затем Lancer столкнулся с тремя транспортными средствами, ожидавшими обслуживания. После этого иномарка перевернулась на крышу и врезалась в кучу запчастей. По счастливой случайности, никто из людей не пострадал.

На лихача составили протоколы за пьяную езду, отсутствие страховки и непристегнутый ремень. Ему выписали штрафы на 4 550 рублей. За алкогольное опьянение грозит лишение прав на два года и денежное взыскание 45 тысяч рублей. Кроме того, владельцы СТО и пострадавших автомобилей могут подать на него в суд.

Хорошо, что в этот раз обошлось без жертв. Теперь лихачу придется не только расстаться с «правами» и деньгами, но и, возможно, возмещать ущерб за испорченные чужие авто.