Мошенница брала машины у знакомых и закладывала их в ломбард

Она обещала владельцам дорогих авто легкий заработок: сдавай свою «ласточку» в аренду, а я буду платить процент. Клиенты доверяли: покупали Lexus, Toyota Land Cruiser и китайские кроссоверы, брали кредиты, вкладывали сбережения. А хитрая предпринимательница сначала исправно платила, а затем исчезла. Вместе с двумя сотнями транспортных средств.

Как сообщает канал «Mash», 30-летняя Анна организовала в Подмосковье бизнес по прокату легковушек. Схема была простой: люди покупали машины и передавали их ей, а она сдавала транспорт на часы или сутки, отчисляя владельцам процент. Первыми в дело втянулись родственники, затем пошли знакомые и друзья.

Один из дядей мошенницы вложил три миллиона рублей на покупку двух Lexus 2017 года. Когда предприятие пошло в гору, племянница предложила расшириться, и родственник взял в кредит еще пять машин. Несколько его приятелей и членов семьи последовали примеру. По словам клиентов, Анна внушала доверие, и люди отдавали ей ключи от своих «железных коней» без опасений.

В октябре все рухнуло. Женщина перестала выходить на связь, а ее «проект» испарился. Пострадавшие забили тревогу и начали искать свои автомобили. Выяснилось, что некоторые легковушки оказались в автоломбардах — фигурантка, видимо, закладывала их, чтобы покрывать текущие платежи, а затем просто присвоила деньги. Всего пострадало более 20 человек, которые передали злоумышленнице около 200 единиц техники. Сумма ущерба оценивается примерно в 500 миллионов рублей. Возбуждено два уголовных дела, но саму «бизнес-леди» до сих пор не нашли.

Обычный семейный бизнес превратился в финансовую пирамиду. Эта история — очередное напоминание: даже если доверяешь близкому человеку, лучше проверять. Иначе можно остаться и без колес, и без денег. А предприимчивая дама, возможно, уже проворачивает такую же схему в другом регионе. Хотя вряд ли — теперь ее в лицо знает вся страна.