Volkswagen вылетел на встречку на трассе «Иртыш» и убил 17-летнего водителя LADA

У подростка не было «прав», но он и не нарушал — ехал по своей полосе. А опытный обладатель иномарки, который, казалось бы, должен знать правила, решил рискнуть. Обгон на разрешенном участке, выезд на встречку — и лобовой удар.

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 7 июня в Чулымском районе Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш». 42-летний водитель Volkswagen Jetta двигался из Омска в Новосибирск.

На разрешенном участке он начал обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA 2114. За рулем отечественной легковушки находился 17-летний юноша, не имевший водительского удостоверения.

После удара Jetta продолжила движение и врезалась в грузовик MAN. Юный водитель скончался в больнице. Двое пассажиров «четырнадцатой», а также мужчина за рулем Volkswagen и его пассажир были госпитализированы.