Блогершу Оксану Самойлову потребовали лишить «прав» за опасное вождение с детьми

Модель Оксана Самойлова опубликовала ролик, в котором она изображает пение под фонограмму во время движения автомобиля. На соседнем сиденье спала ее 11-летняя дочь. Никто из них не был пристегнут. Подписчики пришли в ярость.

Селебрити сняла видео за рулем с непристегнутой дочерью и спровоцировала скандал

Как сообщает портал «360.ru», Оксана Самойлова выложила в своих соцсетях видео, на котором она управляет автомобилем, одновременно изображая губами исполнение песни. Ее 11-летняя дочь спала на переднем пассажирском сиденье. Обе не были пристегнуты ремнями безопасности.

Комментаторы обрушились на блогершу с критикой. Пользователи осудили опасное вождение. Некоторые потребовали лишить Самойлову не только водительских «прав», но и материнских.

Ранее судебные приставы начали принудительное взыскание долга с инфлюэнсера. Ее оштрафовали за несвоевременное представление сведений об ИП в пенсионный фонд.

Слава и соцсети не отменяют правил дорожного движения. Когда известный человек пренебрегает безопасностью и подает дурной пример, реакция подписчиков бывает жесткой. В этот раз блогер отделалась волной хейта. Но если бы произошла авария, последствия могли быть куда серьезнее, чем просто критика в комментариях.