Женщину насильно затолкали в машину и увезли, но ее спас дальнобойщик

Не все супергерои носят плащи и маски. Водитель грузового тягача заметил легковой автомобиль, который двигался странными зигзагами. Присмотревшись, он увидел в салоне женщину, отчаянно подававшую сигналы через окно. Дальнобойщик смекнул, что дело нечисто, и бросился в погоню.

Как сообщил таблоид «NBC News», инцидент произошел в США. Водитель фуры заметил машину, которая двигалась по необычной траектории. Приглядевшись, мужчина увидел пассажирку, что есть силы колотившую по стеклу и что-то кричавшую. Шофер не растерялся: поехал за подозрительным авто, дождался удобного момента и резко вырулил вперед, перегородив путь своей махиной.

Водитель подозрительной легковушки попытался сдать назад, но места для маневра уже не осталось. Женщина выскочила и перебежала в кабину к спасителю. Злоумышленник, поняв, что на колесах не уйти, попробовал скрыться пешком, однако его быстро задержали вовремя подоспевшие патрульные.

Как выяснилось позже, женщину похитили несколькими часами ранее. Ее доставили в больницу для обследования, но, к счастью, жизни пострадавшей ничего не угрожало. Полиция официально поблагодарила водителя грузовика за мужество и оперативные действия. Сам герой скромно заметил, что просто оказался в нужное время в нужном месте.