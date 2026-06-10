Мужчина был за рулем, когда его ВАЗ-2106 вылетел в кювет. В салоне находились три его маленькие дочери, ни одна из девочек не была пристегнута. Детей госпитализировали. А отец? Дождался, пока врачи их осмотрят, и тихо ушел из больницы. Что заставило мужчину сбежать от собственных детей?

Как сообщает пресс-служба ГАИ по Красноярскому краю, ДТП произошло 9 июня в селе Тюхтет Боготольского округа. 39-летний водитель отечественной «шестерки» не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате пострадали его дочери — три девочки пяти, девяти и десяти лет. Все они ехали без ремней безопасности.

Детей и мужчину доставили в ближайшую больницу. После медицинского обследования мужчина, узнав, что жизням его детей ничего не угрожает, покинул лечебное учреждение. На место ДТП он не вернулся. О произошедшем в полицию сообщили медики. За детьми в больницу приехала их мать, которая и забрала дочерей.

Что страшнее: авария, в которой пострадали дети, или отец, который бросил их в больнице и сбежал? Женщина, примчавшаяся забирать девочек, наверное, теперь задается вопросом: как мог так поступить ее супруг? Чего именно он испугался?

Мужчине, вероятно, грозит ответственность за оставление места ДТП и, возможно, за ненадлежащее воспитание. Но самое главное — его дочери запомнят не только страшный переворот в кювете, но и то, как в этот пугающий момент папа их покинул. Надеемся, что девочки поправятся, а отец все же объявится и объяснится с семьей.