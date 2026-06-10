Женщину лишили «прав» за то, что она уехала в роддом, покинув место ДТП

Что важнее: жизнь и здоровье будущего ребенка или звонок в ГИБДД? Женщина на трассе почувствовала себя плохо, врезалась в ограждение и, не дожидаясь полиции, уехала на такси в роддом. Но закон оказался суров: даже столь уважительная причина не освобождает от обязанности сообщить о ДТП.

У автомобилистки начались схватки — времени дожидаться сотрудников ГАИ не было

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы, инцидент произошел в октябре 2025 года. Женщина ехала по трассе в Великий Новгород на плановую госпитализацию в роддом. У будущей матери внезапно потемнело в глазах, и через мгновение автомобиль ударился в тросовое ограждение. Транспортные средства других участников дорожного движения не пострадали.

Вместо того чтобы вызвать ГИБДД, роженица вместе с сожителем уехала на попутке в больницу. Разбитую машину обнаружили очевидцы. Они и сообщили ГАИ о происшествии.

В суде женщина не отрицала, что была за рулем. Она объяснила свой поступок необходимостью срочной госпитализации из-за схваток. Медицинские документы подтвердили, что роды произошли через два дня после аварии. Однако мировой судья признал ее виновной по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП) и лишил «прав» на один год.

Районный суд согласился с наказанием, подчеркнув: даже при уважительной причине водитель обязан сообщить о происшествии в полицию или вернуться на место аварии после получения медпомощи.