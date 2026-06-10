Пьяный водитель грузовика спровоцировал погоню с ДПС по бездорожью

Казалось бы, что может быть нелепее гонки на грузовике? Но омский водитель решил посоревноваться в скорости с полицейским экипажем. Уходя от преследования, он свернул на грунтовку, выключил фары и продолжил путь в кромешной тьме, поднимая тучи пыли.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Омской области, инцидент произошел в ночь на 9 июня. Экипаж ДПС заметил автопогрузчик, водитель которого при виде патрульной машины попытался скрыться. На требования остановиться он не реагировал. Стражи порядка начали погоню.

Нарушитель направился в сторону выезда из города, затем свернул на грунтовую дорогу, погасил свет и продолжил движение по пересеченной местности, скрываясь в пыли и темноте. В итоге он бросил технику на проселочной дороге, а сам попытался укрыться в лесополосе. Однако позже, видимо, поняв собственную недальновидность, мужчина все же решил сдаться.

Выяснилось, что 44-летний омич уже лишен «прав» и находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,229 мг/л. На него составили протоколы за управление в нетрезвом виде, езду без водительского удостоверения, проезд на красный и невыполнение требования об остановке.

Идея уйти от полиции на грузовике по ночной грунтовке с выключенными фарами — это, конечно, нестандартно. Но результат был предсказуем: пьяный лихач задержан, техника эвакуирована. Теперь ему грозит не только крупный штраф, но и, вероятно, уголовная ответственность за повторную езду в нетрезвом виде. Хорошо, что в этом «ралли» никто не пострадал.