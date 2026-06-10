Мужчина с лунной походкой напал на авто, водитель и пассажир спасались бегством

Что заставляет человека выбегать на проезжую часть, имитировать «лунную походку» Майкла Джексона, а затем бросаться на проезжающие машины? В Рязани на проезде Яблочкова очевидцы сняли на видео странного гражданина, который устроил настоящее «представление».

Как сообщает сетевое издание «RZN.info» со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел на проезде Яблочкова в ночь на 10 июня. Мужчина, заметив белую легковушку, выбежал на дорогу и начал кидаться на авто. Водитель с пассажиркой попытались сдать назад и объехать хулигана, но тот «лунной походкой» подошел к машине и вдруг принялся бить ногой по нижней части бампера. Затем провокатор стал стучать в окно и требовать, чтобы водитель вышел. Не дождавшись реакции, он ударил по боковому зеркалу. Воспользовавшись моментом, автомобилист все же уехал. Почему нарушитель бегал по проезжей части и зачем решил броситься на транспорт — неизвестно.

Неадекватного мужчину, устроившего «спектакль» на ночной дороге, предстоит опознать следствию. Водителям повезло, что «шоу» не закончилось аварией. А дебошир теперь, вероятно, станет героем мемов. Но его поступок отнюдь не вызывает смех. Такие выходки могут привести к трагедии. Пусть «лунную походку» правоохранители воочию оценят в отделении. А автовладельцам совет: если видите неадеквата, не выходите из машины — лучше сразу звоните 112. Или просто уезжайте, пока он не разбил что-нибудь.