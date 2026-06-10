Пенсионер отомстил за любимого кота и сжег пять машин на парковке

Кот гулял сам по себе, но его гибель под колесами микроавтобуса обернулась огненным возмездием. Пенсионер, не сумевший справиться с горем, выследил обидчика и поджег его транспортное средство. Пламя перекинулось на соседние автомобили.

Как сообщает сетевой ресурс «47news», инцидент произошел на парковке у дома №7 по Дунайскому проспекту в Санкт-Петербурге. 66-летний мужчина отследил водителя, чей микроавтобус Hyundai H1 сбил его кота во время прогулки во дворе. Пенсионер поджег машину, однако возгорание распространилось на соседние транспортные средства. В результате полностью сгорели пять автомобилей, один получил частичные повреждения.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Он признался, что мстил за гибель домашнего любимца. Возбуждено уголовное дело об умышленном поджоге. Сумма ущерба уточняется.

Горечь утраты, безусловно, тяжкое испытание. Но поджог — это преступление. Пенсионер устроил настоящую вендетту, оставив соседей без транспорта. Теперь ему предстоит отвечать по всей строгости закона.