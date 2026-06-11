Блогера, который оставил машину с автопилотом на дороге и ушёл в магазин, наказали

Иномарка, ведомая автопилотом, сама потихоньку катится в плотном потоке столичной пробки. А ее хозяин в это время спокойно делает покупки в магазине. Такое возможно? Оказывается, да. Но не бесплатно.

Как сообщает пресс-центр МВД России, сотрудники 3-го отдела специального батальона ДПС Госавтоинспекции по городу Москве выявили видеоролик в интернете.

На записи, которую сам автор выложил в сеть, видно, как мужчина на оживленной улице оставляет свой автомобиль посреди проезжей части. Включив автопилот, он выходит из салона и направляется в магазин. Транспортное средство продолжает движение, создавая реальную угрозу для остальных участников движения.

Личность блогера быстро установили. В отношении 29-летнего москвича составлены два административных материала: по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом) и по части 5 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки, повлекшее создание помех).

Автопилот — вещь полезная, но не для того, чтобы бросать авто посреди дороги. Теперь любителю хайпа предстоит не только оплатить штрафы, но и, возможно, пересмотреть свое отношение к безопасности на дороге.