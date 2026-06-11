Квадроцикл сорвался с обрыва, две женщины рухнули в реку

Вечер на берегу Волги, база отдыха «Поршень». Две женщины на квадроциклах, ветер, скорость, адреналин. И вдруг — неуправляемый съезд, обрыв и ледяная вода. Что стало причиной: лихачество, техническая неисправность или роковая случайность? Спасатели вытаскивали пострадавших из реки почти полтора часа.

Как сообщает ГТРК «Самара» со ссылкой на поисково-спасательную службу региона, инцидент произошел 10 июня в Ставропольском районе Самарской области, неподалеку от базы отдыха «Поршень». Две женщины на квадроциклах не справились с управлением и рухнули с обрыва в Волгу. Обе получили травмы различной степени тяжести.

Сигнал о происшествии поступил спасателям в 17:35. На место выехал спасательный катер. Эвакуация пострадавших из воды заняла около полутора часов. В 19:05 женщин доставили к машине скорой помощи и передали медикам. Обстоятельства случившегося выясняются.

Берег Волги — живописное место, но не для экстремального вождения на квадроциклах. Одна ошибка — и вместо адреналина получаешь переломы и встречу со спасателями. Хорошо, хоть живы остались: рыбаки предупреждают, что волжские воды близ Автограда опасны из-за большого количества подводного мусора, которым можно смертельно травмироваться.