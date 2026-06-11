Пьяная автоледи без «прав» устроила истерику инспекторам ГАИ и порвала протокол

0,990 мг/л в крови — это серьезно, тем более для представительницы слабого пола. А когда к этому добавляется еще и попытка разорвать протокол об административном нарушении прямо в руках у инспектора, ситуация перестает быть обыденным дорожным происшествием и превращается в уголовную историю.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовия, инцидент произошел на улице Евсевьева в Саранске. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Ford Focus для проверки документов. За рулем оказалась 27-летняя местная жительница. У нее не было водительских «прав» и имелись явные признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,990 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе — это более чем в шесть раз превышает допустимую норму.

Инспектор ДПС составил административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Однако во время ознакомления с документом женщина выхватила его из рук полицейского и порвала. Стражи порядка задержали нарушительницу и вызвали следственно-оперативную группу. Позже женщина призналась, что села за руль с разрешения знакомого, который тоже был пьян. Именно он и посоветовал ей уничтожить бланк протокола. Дознаватели Отдела полиции №1 УМВД России по г.о. Саранск возбудили уголовное дело по части 1 статьи 325 УК РФ за уничтожение официального документа.

Пьяная езда без «прав» — это уже серьезно. А попытка «замять» дело, порвав протокол — верх наивности и отчаяния. Теперь автоледи грозит не только штраф 45 тысяч рублей, но и уголовная ответственность, которая явно не украсит женщине биографию.