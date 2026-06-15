Подросток сбил двухлетнюю девочку и разобрал мотоцикл, чтобы скрыть следы

Родители не раз пожалели, что недоглядели за сыном. Сначала не ограничили доступ к байку, потом промолчали, когда мальчишка снова сел за руль. Итог оказался печальным: травмированная малышка, разобранный в гараже мотоцикл и попытка скрыть правду.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось в одном из СНТ Приангарья. 14-летний парень на мотоцикле Racer двигался по дороге частного сектора и сбил идущего по обочине с бабушкой двухлетнего ребенка. Девочку с травмами госпитализировали. Юный водитель с места происшествия уехал, а позже разобрал байк в гараже — пытался уничтожить улики. Однако потом он во всем признался своей матери.

Это не первый «подвиг» несовершеннолетнего: месяц назад его уже ловили сотрудники полиции. Тогда мальчика поставили на учет, мотоцикл отправили на штрафстоянку, родителей привлекли к административной ответственности. Но, вернув транспорт домой, доступ к технике сыну они так и не ограничили. За что чадо их и «отблагодарило».

Теперь отцу, как собственнику ТС, грозит штраф в 30 тысяч рублей за передачу мотоцикла ребенку, не имеющему «прав». Родителей также проверят по статье 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни»).