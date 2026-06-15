Автосалон продал кроссовер, который юридически не мог находиться в обороте. Сюрприз для покупателя, мягко говоря, неприятный. История наглядно демонстрирует, что даже при покупке у юрлица можно остаться и без денег, и без возможности ездить на вроде бы своей машине.

Как рассказывает сетевой ресурс «Горсайт», житель Красноярска приехал в новосибирский автосалон за конкретной моделью, но ее не оказалось. Менеджеры предложили взамен кроссовер Geely Coolray. Цена вопроса — 2,29 миллиона рублей. Часть суммы мужчина внес наличными, остальное оформил в кредит.

Когда новоявленный обладатель иномарки попытался поставить транспорт на учет через «Госуслуги», система выдала отказ. «У вас стоит арест на регистрационные действия», — объяснили ему в ГИБДД. Выяснилось, что запрет был наложен еще до того, как дилер продал машину. Кроме того, независимые специалисты обнаружили скрученный одометр и серьезные неисправности двигателя и коробки передач.

Мужчина обратился в суд с требованием признать сделку недействительной и вернуть деньги. Параллельно он написал заявление в полицию. Покупатель не исключает мирного урегулирования, если продавец согласится возвратить ему всю сумму без судебных тяжб.