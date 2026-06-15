148

Женщина пнула чужого ребенка по голове, отомстив за наезд на свою дочь

В Новосибирске очевидцы шокированы расправой над мальчиком

Материнский инстинкт подразумевает защиту собственного чада, но не жестокость по отношению к чужому. Женщина, чью дочь на велосипеде случайно задел мальчик, не просто накричала на него: и без того напуганный ребенок получил удар, оставивший след от подошвы.

Поделиться
Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Женщина пнула чужого ребенка по голове, отомстив за наезд на свою дочь

Как сообщили очевидцы telegram-каналу «Mash Сибирь», инцидент произошел в Новосибирске. Школьник на велосипеде случайно задел девочку на глазах у ее матери. Та, не выясняя обстоятельств, подбежала к упавшему мальчику и пнула его ногой по голове. От удара на лбу пострадавшего остался отпечаток ботинка.

Родители велосипедиста написали заявление в полицию. Однако, по их словам, наряд на место так и не приехал. В правоохранительных органах им сообщили, что разбирательство займет около двух месяцев.

Защищать своего ребенка — святая обязанность. Но бить чужого, да еще и по голове ногой — это уже не защита, а нападение. Мать, которая так реагирует на случайность, явно нуждается в помощи психолога. А у родителей велосипедиста есть все шансы привлечь агрессивную женщину к юридической ответственности.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует