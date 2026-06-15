Женщина пнула чужого ребенка по голове, отомстив за наезд на свою дочь

Материнский инстинкт подразумевает защиту собственного чада, но не жестокость по отношению к чужому. Женщина, чью дочь на велосипеде случайно задел мальчик, не просто накричала на него: и без того напуганный ребенок получил удар, оставивший след от подошвы.

Как сообщили очевидцы telegram-каналу «Mash Сибирь», инцидент произошел в Новосибирске. Школьник на велосипеде случайно задел девочку на глазах у ее матери. Та, не выясняя обстоятельств, подбежала к упавшему мальчику и пнула его ногой по голове. От удара на лбу пострадавшего остался отпечаток ботинка.

Родители велосипедиста написали заявление в полицию. Однако, по их словам, наряд на место так и не приехал. В правоохранительных органах им сообщили, что разбирательство займет около двух месяцев.

Защищать своего ребенка — святая обязанность. Но бить чужого, да еще и по голове ногой — это уже не защита, а нападение. Мать, которая так реагирует на случайность, явно нуждается в помощи психолога. А у родителей велосипедиста есть все шансы привлечь агрессивную женщину к юридической ответственности.