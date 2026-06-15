12-летний школьник угнал внедорожник родителей и устроил массовое ДТП

Детская шалость обернулась для родителей подростка многомиллионными счетами и разбирательствами с владельцами пострадавших машин. Так бывает, если ключи от авто лежат на видном месте, а мальчишке хочется покрасоваться перед друзьями.

Как сообщает telegram-канал «112», инцидент произошел в поселке Снеговая Падь в черте Владивостока, неподалеку от школы №83. 12-летний мальчик, воспользовавшись тем, что родители оставили брелок с ключами в свободном доступе, взял их без спроса и угнал семейный Toyota Land Cruiser.

Подросток позвал приятелей, чтобы вместе прокатиться, но уже в начале «тест-драйва» потерял управление. Внедорожник на полном ходу протаранил пять припаркованных легковушек. Автомобили получили серьезные повреждения, а испуганный школьник вместе с друзьями скрылся с места аварии.

Полиция организовала проверку. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного владельцам пострадавших авто, составляет несколько миллионов рублей.