Полиция раскрыла давнее убийство женщины под колесами автобуса

Едва ли не десятилетие спустя лондонская полиция сообщила прессе, что арестован подозреваемый в попытке погубить женщину, которую в 2017 году неизвестный мужчина толкнул под колеса автобуса. Инцидент произошел во время ее утренней пробежки по мосту Путни на юго-западе столицы Великобритании.

В понедельник 15 июня полиция Лондона, которая закрыла это дело в далеком 2018 году, вдруг объявила об аресте 44-летнего мужчины. Ему вменяется попытка причинения тяжкого вреда здоровью незнакомой женщине.

Как рассказывает таблоид «The Guardian», пресс-секретарь лондонской полиции заявил: «Арест связан с инцидентом, произошедшим 5 мая 2017 года, когда женщина попала под колеса автобуса на мосту Патни». Подозреваемый, как сообщается, был арестован в своем доме на западе Лондона. Его особняк стоимостью 1,4 миллиона фунтов стерлингов был взят под полицейское наблюдение.

На видеозаписи инцидента, вызвавшей большой общественный резонанс, видно, как бегун толкает 33-летнюю женщину на полосу встречного движения в момент, когда она переходила мост. Англичанка чудом избежала столкновения с автобусом № 430 благодаря быстрой реакции его водителя Оливера Салбриса, которого пользователи сети посчитали настоящим героем.

Полиция же сообщила, что примерно через 15 минут после инцидента подозреваемый побежал обратно через мост. Женщина, как утверждается, попыталась заговорить с ним, но он не обратил на нее внимания и продолжил бег в направлении северного берега Темзы.

В ходе первоначального расследования полиция провела опрос среди 50 человек и увезла в участок троих подозреваемых. Но всех их тогда правоохранителям пришлось отпустить за недоказуемостью причастности.