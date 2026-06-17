Более тысячи велосипедистов проехали голыми по столице в рамках акции протеста

Таким радикальным способом англичане решили привлечь внимание общественности к проблемам культуры автомобилистов и мировой нефтяной зависимости. World Naked Bike Ride проводится в Великобритании ежегодно с 2004 года.

Как сообщает таблоид Metro, более тысячи велосипедистов выехали на улицы города. Правда, действительно нагими на мероприятии появилась лишь часть людей — но даже несколько сотен голых наездников привлекли внимание властей.

Несмотря на мирный и легальный характер акции, заезд уже вызвал шквал критики. Так, мэр Лондона Садик Хан сразу столкнулся с обвинениями в недостаточной защите детей от подобных «голых шоу». В прошлом году в лондонском забеге участвовали более 1,2 тыс. человек.

В английском Эссексе намерения одного из участников заезда не поняли и избили. Но, что примечательно, полиция в этот день исполняла лишь наблюдательную роль.