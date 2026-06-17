Школьник на мотоцикле сбил заслуженную учительницу и попытался ее оклеветать

Пенсионерка сама бросилась под колеса подростка, чтобы подставить мотоциклистов — абсурдную версию выдвинул адвокат школьника, пытаясь отмазать мальчишку и его родителей от ответственности за наезд на заслуженную учительницу Бурятии, которая потребовала компенсации.

Как рассказывает канал «Baza», гонка юного мотоциклиста в жилом дворе Гусиноозерска обернулись травмами для 75-летней заслуженной учительницы республики Нины Петешевой. Летом прошлого года она высаживала цветы в палисаднике около подъезда, как вдруг в нее влетел 15-летний мотоциклист. Пенсионерка получила множественные переломы рук и ног. И уже прошел год, как пострадавшая женщина проходит реабилитацию и с трудом передвигается.

Со слов дочери бывшего педагога, женщина хочет добиться наказания для подростка и взыскать 1,7 млн рублей компенсации. Но семья байкера не только не хочет возмещать ущерб, но и даже элементарно не извинилась. Более того: адвокат школьника заявил в суде, что пенсионерка специально бросилась под колеса мальчишки из корыстных побуждений. Для подтверждения этой версии в качестве свидетелей привлекли одноклассниц подростка, которые якобы видели, как Нина Васильевна раскинула руки и бросилась под мотоцикл.

Семья пострадавшей в шоке от абсурдности обвинений и настаивает, чтобы к делу приобщили видеозапись происшествия. Стоит отметить, что после ДТП полицейские не изъяли мотоцикл и вообще никак не привлекли к ответственности ни юношу, ни его родителей.