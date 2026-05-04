Пьяная евушка на Toyota Avensis сбила пенсионерку и скрылась с места ДТП

Сотрудники ГИБДД ловили ее за рулем в нетрезвом виде уже дважды. Штрафы и лишение прав не помогли. Молодая жительница Бурятии снова села за руль пьяной. На этот раз вояж окончился трагическим финалом. Что заставило девушку в третий раз нарушить закон с такой тяжестью последствий? Ответа пока нет.

Как сообщает редакция медиаплатформы «Ulanmedia» со ссылкой на ГАИ Бурятии, авария произошла днем в воскресенье, 3 мая, возле села Тапхар. 25-летняя водитель автомобиля Toyota Avensis сбила 66-летнюю пенсионерку, которая от полученных травм скончалась на месте.

Девушка скрылась с места ДТП, но позже была задержана полицией. Освидетельствование показало, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что за последний год её уже дважды останавливали за езду в нетрезвом виде. Тем не менее, выводов она не сделала. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Эта трагедия — прямое следствие безнаказанности и легкомыслия. Два предыдущих нарушения не остановили девушку, а лишь убедили, что все обойдется. Не обошлось. Пожилая женщина погибла. Теперь виновнице грозит реальный тюремный срок.

