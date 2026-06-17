Электросамокатчик сбил пятилетнего мальчика на детской площадке

Страх перед ответственностью пересилил совесть, когда житель ближнего Подмосковья после наезда на маленького мальчика попытался скрыться с места происшествия, не оказав помощь. Ребенок же получил серьезные травмы — сотрясение мозга, рваную рану на лице и множественные гематомы по всему телу.

Впрочем, трус все-таки был задержан полицией чуть позже благодаря записям с камер видеонаблюдения и зафиксированному регистрационному номеру СИМ. Выяснилось, что мужчина влетел на детскую площадку, где играли несколько детей, но не повезло лишь 5-летнему мальчику. Удар был настолько сильным, что малыш отлетел на несколько метров, на месте ЧП остались следы крови. Ребенка оперативно госпитализировали в отделение нейрохирургии, где ему провели операцию и зашили рассечения.

В настоящее время задержанный помещен под стражу, и ему так или иначе предстоит ответить за свои действия как в административном, так и в уголовном порядке, что будет зависеть от установленной степени тяжести причиненного вреда здоровью дошкольника. Прокуратура взяла под контроль ход расследования и рассматривает обращение родителей пострадавшего в суд с иском о возмещении ущерба.